В Москве отремонтировано более 100 домов с животными и растениями на фасадах

Специалисты при проведении реставрационных работ уделяли особое внимание декоративным элементам. Зданиям также возвращен исторический цвет.

В рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда в порядок были приведены 103 дома, на фасадах которых изображены представители флоры и фауны. Об этом в канун Международного дня биологического разнообразия, который традиционно отмечают 22 мая, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Дом со львами и гирляндами был приведен в порядок в 2022 году. Объект расположен по адресу: Гагаринский переулок, дом 23, строение 1. Дом построен в 1910 году по индивидуальному проекту. Здание построено в стиле неоклассики. На фасаде отчетливо видны изображения животных, в том числе львов, растений и цветов. При осуществлении ремонтных работ был проведен капремонт фасада, крыши и системы центрального отопления.

Дом с цветами и фруктами специалисты отремонтировали в 2023 году. Объект находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 13, строение 1а. Он построен в 1949 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. Входная группа, фасад, включая балконы и карнизы, украшены гирляндами с фруктами, овощами и цветами. Специалисты обновили внутренние инженерные системы, привели в порядок балконы, фасад, цоколь.

Дом с листьями аканта, расположенный по адресу: Покровка,34, отремонтировали в 2023 году. Здание построено еще в начале позапрошлого века. В качестве декора на фасаде есть венки, лепестки и гирлянды с цветами. При проведении реставрационных работ все элементы были очищены, восстановлены и обработаны специальным средством против грибка. Капитально отремонтирована крыша здания, в порядок приведены подвальные помещения и подъезды.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт больше 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.