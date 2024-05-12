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Пятница 28 июня

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Во время акции "Московская музейная неделя" можно будет бесплатно посетить выставочные залы

Во время акции "Московская музейная неделя" можно будет бесплатно посетить выставочные залы
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Гостям потребуется предварительно оформить специальный билет на официальных сайтах музеев и галерей.

В период с 13 по 19 мая состоится традиционная акция «Московская музейная неделя». Она проходит каждую третью неделю месяца. Май не стал исключением. Гости могут бесплатно посетить музеи, галереи и выставочные залы. Предварительно следует оформить специальный билет, который выдается бесплатно.

В музей-панораму «Бородинская битва» можно будет прийти 13 мая. Посетители увидят портреты военных деятелей, чьи имена прочно вошли в историю. На выставке «Ликуй, Москва! В Париже Росс!» представлены гравюры, графические листы, на которых запечатлены моменты осады и обороны французской столицы.

«Мультимедиа-арт-музей» 14 мая готов распахнуть двери для всех, кто оформит специальный бесплатный билет в рамках акции. В учреждении работает сразу несколько экспозиций, среди которых «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды». Посетители могут рассмотреть легендарные снимки, в том числе работы Ирвина Пенна, Хорста П. Хорста, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц, Патрика Демаршелье, Майлза Олдриджа, Ника Найта и других знаменитых фотографов. Тему продолжает выставка «Модницы XIX — начала ХХ века. Из коллекции МАММ», рассказывающая об эволюции стиля в России с 1860-х до 1910-х годов.

В Государственном Дарвиновском музее можно будет посетить выставку «Реконструкция». Она приурочена к 100-летия со дня рождения анатома Галины Лебединской. Благодаря работе антрополога удалось понять, как выглядели наши далекие предки.

В музее-заповеднике «Царицыно» во время свободного посещения можно будет посетить выставку, приуроченную к 295-летию со дня рождения Екатерины II. Гости увидят избранную иконографию императрицы, наряды и предметы быта, которыми пользовалась высочайшая особа.

В Музее космонавтики любители неба и звезд 16 мая смогут бесплатно посетить выставку, посвященную 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли. Экскурсоводы расскажут гостям о жизни Юрия Гагарина, покажут иллюстрации этапов его пути.

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12 мая 2024, 09:04
Киселев Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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