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В Нагатинском Затоне ввели в эксплуатацию построенный по реновации дом на 110 квартир

В Нагатинском Затоне ввели в эксплуатацию построенный по реновации дом на 110 квартир
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Жилое здание на Судостроительной улице готово.

Реализация программы реновации, утвержденная шесть лет назад, продолжается в Москве. Недавно был введен в эксплуатацию построенный в рамках проекта дом в районе Нагатинский затон. Речь идет о жилом здании, располагающемся по адресу: Судостроительная улица, 15.

Дом состоит из четырех секций переменной этажности. В здании есть подземный этаж, который занимает парковка для 42 автомобилей. Чтобы попасть на стоянку, жителям не нужно будет выходить на улицу. Они смогут спуститься туда на лифте. На въезде во двор установят шлагбаум.

Специалисты облицевали фасад здания керамогранитной и клинкерной плиткой нескольких оттенков: графитового, серого и бежевого. Под окном каждой квартиры установили металлические кассеты для кондиционеров. Благодаря цветовым и архитектурным решениям дом отлично вписался в окружающую его застройку.

В жилом здании 110 квартир, семь из которых – однокомнатные, три – трехкомнатные. Остальные квартиры – двухкомнатные. Первый этаж состоит из нежилых помещений для малого и среднего бизнеса. Там могут открыться магазины и предприятия сферы услуг. В вестибюле жилой части здания есть колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков.

Территорию возле новостройки уже благоустроили. Там сделали детскую и спортивную площадки, а также прогулочные дорожки. Двор также озеленили. Разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.

В Москве жилая застройка развивается благодаря не только программе реновации, но и федеральному проекту "Жилье", который реализуется во всей стране в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В программу реновации включено 5 175 домов или 350 тысяч квартир, общая площадь которых составляет 16,4 миллиона квадратных метров. В домах, подлежащих расселению в рамках реновации, проживает около миллиона человек.

Ранее сообщалось о строительстве дома по программе реновации в районе Коптево. Жилой дом возведут на Михайловской улице. В нем будет 275 квартир, а такжеодноуровневая подземная парковка. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

6 июля 2023, 21:29
Фото: проектное решение / www.mos.ru
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