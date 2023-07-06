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В рамках реновации к пяти домам проложили удобные пути

В рамках реновации к пяти домам проложили удобные пути
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Суммарная площадь работ по расширению внутриквартальных проездов составила 1,58 гектара.

В рамках программы реновации, которая с 2017 года реализуется в Москве по инициативе главы города Сергея Собянина, специалисты не только возводят многоквартирные новостройки, но и проводят благоустройство на территориях, прилегающих к зданиям. В частности, они прокладывают удобные проездные пути к домам.

Масштабная программа реновации предполагает переселение москвичей из ветхого жилья в равноценные или равнозначные квартиры, отличающиеся улучшенной планировкой и законченной отделкой. Жилье заранее снабжают плитами и мойками, сантехникой и светильниками.

Примечательно, что новостройки возводят в районах проживания будущих переселенцев, причем, как можно ближе к старым домам. После сноса ветхих зданий участки передаются под строительство социальной инфраструктуры, необходимой для граждан. Однако старые дворовые территории не всегда отличаются комфортными условиями.

Поэтому реновации предполагает, в том числе, и благоустройство. Так, специалисты расширили внутриквартальные проезды к пяти новостройкам. Как отметил замглавы столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов, суммарная площадь работ составила 1,58 гектара.

"Проложили кабельную канализацию, выполнили устройство и ремонт проезжей части и тротуаров, заменили бордюрный камень, а также установили новые опоры освещения и разбили газон", – подчеркнул заместитель руководителя профильного ведомства.

Работы по организации удобных проездов к домам, построенным по реновации, проведены на участке набережной Новикова-Прибоя (владение 6/3/1) в районе Хорошево-Мневники. В районе Кузьминки обустроили участок Волгоградского проспекта (владение 155).

Кроме того, благоустройство коснулось участков Каширского шоссе (владение 11, корпус 3) в районе Нагатино-Садовники, Пулковской улицы (владение 3) Головинском районе и Севастопольского проспекта (владение 71, корпус 1) в районе Зюзино.

Площадь пяти домов составляет 7,8 тысячи квадратных метров. Жители данных новостроек будут пользоваться широкими путями, по котором при необходимости смогут проехать пожарные машины и грузовые автомобили. Для маломобильных москвичей организованы удобные съезды с тротуаров.

6 июля 2023, 13:45
Фото: mos.ru
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