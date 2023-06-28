В Москве построят четыре образовательных объекта в рамках масштабных инвестпроектов

Общая площадь объектов составит более 38 тысяч квадратных метров.



Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала 2023 года застройщикам были выделены земли в аренду без торгов. На участках, общая площадь которых составляет 5,5 гектара, разрешено построить четыре образовательных объекта.

Речь идет о строительстве школ и детских садов, которые рассчитаны в общей сложности 1,8 тысячи мест. Суммарная площадь объектов составит свыше 38 тысяч квадратных метров, уточнил Гаман. Образовательные учреждения появятся в Северном (САО), Северо-Западном (СЗАО), Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) – поселке Газопровод.

Строительство объектов будет вестись в рамках масштабных инвестиционных проектов – весьма значимых проектов, направленных на:

инфраструктурное развитие столицы;

увеличение количества рабочих мест;

увеличение объема инвестиций в экономику города.

Для строительства объектов в рамках инвестпроектов город выделяет землю в аренду без торгов сроком на пять лет. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям и, конечно, социальной инфраструктуре.

За последние семь лет были выделены участки для реализации почти 580 масштабных проектов. Об этом рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, так были построены транспортно-пересадочные узлы, спортивные, образовательные, медицинские и промышленные объекты, гостиницы.

"Особые условия создали для инвесторов, готовых запускать новые производства. С марта 2022 года для них действует льготная арендная ставка — всего один рубль за участок в год", – сообщал градоначальник в своем телеграм-канале.

В настоящий момент в рамках масштабных инвестпроектов ведется строительство 21 спортивного комплекса, 19 школ и детский садов, 55 коммерческих объектов.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в рамках масштабных инвестпроектов построят 11 школ и восемь садов, которые рассчитаны в общей сложности на 1,7 тысячи мест. В этом случае застройщики получили в аренду около 5,2 гектара земли. Подробнее об этом писали "Дни.ру".