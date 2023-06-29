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Четверг 29 июня

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В Западном Дегунине сделали площадку для домашних животных

В Западном Дегунине сделали площадку для домашних животных
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Площадки для домашних животных становятся неотъемлемой частью новых жилых комплексов Москвы.

В районе Западное Дегунино стало на одну площадку для домашних животных больше. Новое общественное пространство для игр и прогулок с питомцами появилось в Ильменском проезде (владение 17). Об этом проинформировала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, площадка создавалась за счет девелопера. Несмотря на то, что территория для питомцев находится в жилом комплексе, посещать ее смогут все желающие (открытая часть ЖК). "Теперь жители смогут проводить время со своими питомцами в современной локации, специально предназначенной для этого", – отметила Пятова.

Эта площадка удобна тем, что поделена на зоны – для активных и спокойных игр. В первой части есть снаряды для тренировок (барьеры, платформы, горки). Сюда можно будет приходить вместе с собакой и развивать у нее координацию, реакцию и просто держать питомца в тонусе. Во второй части – тоннели и пеньки для отработки команд.

Еще один плюс новой площадки – буфер, который позволяет зайти на нее и не опасаться, что другие животные выбегут с территории. Также гуляющие с питомцами не смогут не заметить продуманное освещение. Оно позволяет посещать данный участок в любое время суток.

Рядом с площадкой для домашних животных располагается зона для отдыха и прогулок. Там сделали тропинки, разбили газон, высадили деревья и кустарники, оборудовали живую изгородь.

В 2023 году Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ призвал обязать инвесторов, занимающихся строительством жилых комплексов, создавать площадки для домашних животных. Хоть законопроект еще не утвержден, многие девелоперы делают зоны для выгула питомцев.

А в Москве последние два года действует пилотный проект программы "Мой район", в рамках которого создаются площадки для выгула домашних животных. Поэтому для столицы такие пространства становятся неотъемлемой частью придомовых территорий.

На сайте www.data-new.mos.ru представлена удобная в использовании карта действующих площадок для выгула и дрессировки собак в Москве.

29 июня 2023, 22:08
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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