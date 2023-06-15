Эстакаду на Киевском шоссе в районе поселка Селятино готова на 60%

Разворотную эстакаду планируется открыть в 2023 году.



Москва – многомиллионный мегаполис, для функционирования которого требуется развитая дорожная сеть. Сегодня каждый район города окутывают мелкие улочки и широкие автомагистрали. Власти города уделяют особое внимание развитию транспортной системы, чтобы максимально повысить уровень комфорта и безопасности участников дорожного движения.

В столице постоянно модернизируются действующие и открываются новые дорожные объекты. К примеру, разворотную эстакаду на Киевском шоссе планируется запустить в течение нескольких месяцев. Ее строят в районе поселка Селятино. Участок готов уже на 60%.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, протяженность дорожного объекта составит 582 метра.

"В рамках реконструкции Киевского шоссе у поселка Селятино при движении из Москвы в сторону области было предусмотрено строительство разворотной эстакады протяженностью 582 метра. Уже до конца этого года мы планируем завершить работы и запустить по ней автомобильное движение", — отметил чиновник.

Разворотная эстакада сможет обеспечить удобный транзит автомобилей за пределы Москвы. Движение на данном участке будет организовано без светофоров. Готовность объекта на данны момент достигает 60%, уточнил глава столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"Сейчас строятся участки боковых проездов Киевского шоссе, подходы к устоям разворотной эстакады над магистралью, монтируется бортовое ограждение, а также идет прокладка участков дождевой канализации", — добавил руководитель ведомства.



После завершения дорожного объекта специалисты займутся благоустройством примыкающей к трассе территории. В частности, планируется провести озеленение на участке площадью 2,3 гектара. Там постелют газон, высадят около тысячи деревьев, и 6,4 тысячи кустарников.

Важно отметить, что власти столицы занимаются развитием транспортной инфраструктуры по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Мневниках планируется открыть два пешеходных моста и другие дорожные объекты.