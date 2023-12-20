В результате благоустройства на территории бывшей промзоны появятся уникальные объекты ландшафтной архитектуры.

Расположенная в районе Печатники промзона "Южный порт" является одной из крупнейших в Москве, занимая территорию площадью более 400 гектаров. До недавнего времени масштабный участок города выглядел как депрессивная зона с пустырями, складами и автосервисами, однако в ближайшем будущем столичные власти исправят эту ситуацию.

Промзону "Южный порт" ждет масштабное преобразование. Портовую территорию реорганизуют по проекту редевелопмента, причем это будет самый масштабный подобный проект в Европе. В результате благоустройства там появятся уникальные объекты ландшафтной архитектуры.

На месте бывшей промзоны вырастут жилой район и более 25 гектаров благоустроенных парков, аллей, скверов с сотней видов растений. Для москвичей организуют искусственную реку, понтонный бассейн на открытом воздухе с летним пляжем, лес с арт-объектами и многое другое.

Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, у жителей этого района будет одна из самых зеленых территорий в столице, оборудованная парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха.

"Органичное и созвучное месту благоустройство играет важнейшую роль в создании комфортной жилой среды, особенно если речь идет о таком уникальном пространстве с самой широкой акваторией Москвы-реки", – отметил Сергей Кузнецов.

Фактически в Москве будут создана крупнейшая экосистема у воды, площадь которой превысит 25 гектаров. Для сравнения, площадь парка "Музеон" – самого большого в России музея скульптур под открытым небом – составляет 23,46 гектара.

На месте бывшей промзоны "Южный порт" организуют различные природные зоны: цветущие поля, смешанные и хвойные леса, степи с высокими травами и злаками, а также тропики. Аллеи из крупномерных деревьев, цветущая лужайка, лесные зоны и зеленые площадки с фонтанами сформируют экосистему береговой линии.

Кроме того, у кромки воды будут проложены променады. Архитекторы намерены сделать круглогодичные ландшафтные решения. Сергей Кузнецов уточнил, что плотное яркое озеленение дополнят арт-объекты, уникальная инфраструктура и многофункциональные пространства.

Также на территории промзоны в ходе благоустройства по образу знаменитого Центрального парка в Нью-Йорке создадут обширную зеленую зону – парк площадью более двух гектаров с искусственной рекой, а также тематическими детскими и спортивными площадками.