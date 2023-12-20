Промзону "Южный порт" ждет масштабное преобразование

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Стало известно, где похоронят Сергея ПенкинаСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

Лента новостей

Пятница 22 декабря

12:51Хочет родить третьего: Подольская готова стать многодетной мамой 10:42Больше не Айгуль: 14-летняя Пересильд обескуражила дерзким образом 10:19Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома 09:53Начнут действовать с 1 января: россиян предупредили о новых штрафах 09:19Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом 08:43Топ-5 опасных новогодних детских подарков 08:11Мне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников 07:49Моя боль: Маша Распутина о психических заболеваниях и отсталости своих дочерей 07:02Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку 06:20Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила 04:45Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год 03:10Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни 02:38Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим 02:06Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром 16:47Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике 16:02Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле 13:54Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок 11:43Утрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады 07:53Праздник в тишине: регионы могут остаться без новогодней пиротехники 07:30Названо безопасное количество сахара для школьников 06:56Золотые яйца: цены на любимый продукт вновь поползли вверх 05:28Где похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально 04:40Причина известна: Анатолий Цой упал в обморок на съемках 03:49Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку 03:08Газлайтер, абъюзер или нормальный мужчина? Супруг Глюкозы определил место женщин 02:26Три правила питания: как не допустить развития диабета 02:02Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений 20:01Анастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения 18:09"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 16:35Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 15:11Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала 13:12Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи 11:28Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 08:03Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 06:31Два популярных народных лекарства хотят запретить 06:07Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода 05:35Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе 04:40Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме 04:02Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость 03:24ТОП-5 необычных способов встретить Новый год 02:56Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием 02:13Пока вы крепко спите: ТОП-5 метаморфоз тела 01:44Обнаружено еще одно полезное свойство чернослива для женщин 17:06Имеет ли женщина право взыскать алименты с донора спермы: ответ юриста 16:36Что будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев 15:48Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку 15:22В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт 14:32Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 12:15Стало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева 12:12Актриса Волкова не успевает думать о браке из-за занятости на сцене
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Промзону "Южный порт" ждет масштабное преобразование

Промзону "Южный порт" ждет масштабное преобразование
45

В результате благоустройства на территории бывшей промзоны появятся уникальные объекты ландшафтной архитектуры.

Расположенная в районе Печатники промзона "Южный порт" является одной из крупнейших в Москве, занимая территорию площадью более 400 гектаров. До недавнего времени масштабный участок города выглядел как депрессивная зона с пустырями, складами и автосервисами, однако в ближайшем будущем столичные власти исправят эту ситуацию.

Промзону "Южный порт" ждет масштабное преобразование. Портовую территорию реорганизуют по проекту редевелопмента, причем это будет самый масштабный подобный проект в Европе. В результате благоустройства там появятся уникальные объекты ландшафтной архитектуры.

На месте бывшей промзоны вырастут жилой район и более 25 гектаров благоустроенных парков, аллей, скверов с сотней видов растений. Для москвичей организуют искусственную реку, понтонный бассейн на открытом воздухе с летним пляжем, лес с арт-объектами и многое другое.

Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, у жителей этого района будет одна из самых зеленых территорий в столице, оборудованная парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха.

"Органичное и созвучное месту благоустройство играет важнейшую роль в создании комфортной жилой среды, особенно если речь идет о таком уникальном пространстве с самой широкой акваторией Москвы-реки", – отметил Сергей Кузнецов.

Фактически в Москве будут создана крупнейшая экосистема у воды, площадь которой превысит 25 гектаров. Для сравнения, площадь парка "Музеон" – самого большого в России музея скульптур под открытым небом – составляет 23,46 гектара.

На месте бывшей промзоны "Южный порт" организуют различные природные зоны: цветущие поля, смешанные и хвойные леса, степи с высокими травами и злаками, а также тропики. Аллеи из крупномерных деревьев, цветущая лужайка, лесные зоны и зеленые площадки с фонтанами сформируют экосистему береговой линии.

Кроме того, у кромки воды будут проложены променады. Архитекторы намерены сделать круглогодичные ландшафтные решения. Сергей Кузнецов уточнил, что плотное яркое озеленение дополнят арт-объекты, уникальная инфраструктура и многофункциональные пространства.

Также на территории промзоны в ходе благоустройства по образу знаменитого Центрального парка в Нью-Йорке создадут обширную зеленую зону – парк площадью более двух гектаров с искусственной рекой, а также тематическими детскими и спортивными площадками.

20 декабря 2023, 12:27
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

Туристические инфоцентры Москвы подготовили новогоднюю программу

Туристические инфоцентры Москвы подготовили новогоднюю программу
Праздничные события стартуют 22 декабря и продлятся до 8 января. Жителей и гостей российской столицы в Новый год и Рождество ждет множество ярких и интересных событий.

На востоке Москвы откроют ФОК с тремя бассейнами

На востоке Москвы откроют ФОК с тремя бассейнами
На территории спорткомплекса создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Современные физкультурно-оздоровительные комплексы стали неотъемлемой частью столичной спортивной сферы, активным развитием которой занимаются власти города.

Школу с пятью фасадами построят в Нижегородском районе Москвы

Школу с пятью фасадами построят в Нижегородском районе Москвы
Четырехэтажное здание займет площадь порядка 13 тысяч квадратных метров. Развития системы образования является одним из ключевых направлений деятельности столичных властей.

За год в Москве отремонтировали 9 мостов

За год в Москве отремонтировали 9 мостов
Во время работ движение транспорта было ограничено лишь частично. Власти российской столицы внимательно следят за состоянием городских мостов и при необходимости проводят ремонтные работы.

Московские центры госуслуг подготовили программу для детей

Московские центры госуслуг подготовили программу для детей
В офисах "Мои документы" можно получить вкладыш в буклет "Метр с книжкой" и посмотреть выставку о сказках. Интересную программу для детей и их родителей подготовили столичные центры госуслуг.

Выбор читателей

20/12Срд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 20/12СрдНезадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 21/12ЧтвКиркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок 20/12СрдАнастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения 21/12ЧтвУтрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады 21/12ЧтвГде похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально