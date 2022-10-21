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Установка зеркальных панелей завершается на станции БКЛ "Кленовый бульвар"

Установка зеркальных панелей завершается на станции БКЛ "Кленовый бульвар"

Строительство Большой кольцевой линии подходит к концу. Некоторые станции удивят пассажиров своим оригинальным дизайном. Одна из них – "Кленовый бульвар".
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Дизайн станции станет органичным продолжением культурного контекста района. При разработке проекта авторы вдохновлялись традиционными русскими орнаментами. Также пассажиры увидят отсылки к народным ремеслам.

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Важным элементом дизайна интерьера будущей станции станут зеркальные панели на обеих стенах вдоль платформы. Их высота – от 2,5 до 3,2 метра, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, частично отражающими панелями отделан и потолок. Такое решение визуально расширяет пространство и усиливает освещение на станции, отметил он.

Кроме отражающих панелей специалисты монтируют на потолке подвесные конструкции из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным покрытием.

"Конструкция потолка напоминает своды парадных зданий допетровской Руси и отсылает, в частности, к расположенному недалеко от будущей станции дворцу царя Алексея Михайловича", – рассказал заместитель мэра.

В кассовом зале подходит к концу облицовка пола темным гранитом. Стены украсят мрамором и сотовыми панелями. Продолжается отделка распределительного зала и выхода, монтаж фасадов павильона и вентиляционных киосков.

Одновременно с этим специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Станция "Кленовый бульвар" расположена на восточном участке Большой кольцевой линии. Также в его состав входят "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Активные работы продолжаются на всех станциях. Вестибюль "Нагатинского Затона" украсили изображениями рыб. 12 мозаичных панно являются главным художественным элементом в оформлении платформы.

Также началось проектирование пешеходного моста к "Нагатинскому Затону". Сооружение длиной 250 метров возведут в районе улиц Корабельная и Коломенская.

На станции "Текстильщики" началось строительство пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию. Мост длиной 40 метров соединит метро и второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).

Строительство БКЛ завершится в начале 2023 года. Новое кольцо сократит время в пути для пассажиров на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты поездок.

Строительство московского метро идет рекордными темпами. За 11 лет сеть подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются крупные транспортно-пересадочные узлы.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Проектное решение станции "Кленовый бульвар". Изображение: Пресс-служба АО "Мосинжпроект".
Автор: 21 октября 2022, 16:37 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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