Умерла "британская Коко Шанель": не стало создательницы мини-юбок Мэри Куант

Дизайнер Мэри Куант считалась революционером в мире моды.

Стало известно о смерти выдеющегося кутюрье Мэри Куант, которая изобрела мини-юбку и открыла миру новые горизонты моды. Знаменитость умерла на 94 году жизни в своем доме.

Ее называли "британской Коко Шанель" из-за свойственного неповторимого стиля и глубокой эстетики. Как пишет "Радио 1", Мэри Куант занимала одно из главных мест на модной сцене 60-х годов прошлого столетия.

Напомним, немногим ранее ушел из жизни российский писатель Эдуард Багиров. По информации VSE42.RU, перед смертью автор романов "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист" был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением в тяжелом состоянии.