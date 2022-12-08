Вроде по моде: чем украсить стол на Новый год 2023

Роскошная елка, уютная гостиная, запах корицы... Новый год 2023 всегда приносит в украшенный дом дух торжества. Не стоит забывать и о праздничном столе. Он может стать настоящим произведением искусства, если подобрать качественный декор.
ОСН передает, что сейчас модно использовать в качестве украшений свечи, праздничные ленты, новогодние венки, чехлы для столовых приборов и конфетти. Кроме того, на Новый год 2023 уместно будет использовать на столе съедобные украшения — небольшие и аккуратные печеньки, которые будут вписываться в антураж.