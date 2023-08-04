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Пятница 4 августа

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Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности

Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности
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Дышать полной грудью, все успевать и дарить окружающим улыбки – легко, когда дни протекают в спокойствии и умиротворении.

Тревожность не приговор, но избавляться от нее надо как можно раньше. В противном случае можно наломать дров и жалеть время, которое проведено в оковах страха за настоящее и будущее. Как подмечает RT, психолог Анна Цыкоза перечислила приемы, которые позволят начать новую жизнь без гнетущего чувства.

Чтобы оставить тревожность в прошлом, достаточно пройти пять ступеней или шагов. Меньше слов — больше дела.

1. Определите причину тревоги. Тут может пригодиться техника интуитивного письма: нужно разделить страхи на две колонки. В первой — те, на которые вы можете повлиять, во второй — не зависящие от ваших действий.

2. Четко формулируйте цели и планы. Они должны быть конкретными, включая даты, цены и прочие нюансы человеческих реалий.

3. Проанализируйте страхи. Из состояния эмоциональной жертвы, у которой все наперекосяк, переходите в статус человека, занятого поиском решения вопроса.

4. Устраивайте себе физические нагрузки. Во-первых, это полезно. Во-вторых, это снимает психологическое напряжение. Не обязательно идти на беговую дорожку или тягать гантели, йога и дыхательные практики тоже помогут выработать гормон счастья.

5. Научитесь делегировать. Часть задач, которые вызывают панику из-за сложности реализовать в сжатые сроки, стоит передать другим. Если хвататься за все подряд, можно не успеть вообще ничего или выполнить плохо, как следствие — очередной виток тревожности.

4 августа 2023, 06:07
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Российская газета✓ Надежный источник

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