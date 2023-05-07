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Воскресенье 7 мая

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Танцы, "Авито" и "Госуслуги": россияне ищут новые способы знакомства после ухода "Тиндера"

Танцы, "Авито" и "Госуслуги": россияне ищут новые способы знакомства после ухода "Тиндера"
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Приложение "Тиндер" заблокируют в России.

Компания Match Group, которой принадлежит популярное приложение для знакомства "Тиндер", заявила об уходе сервиса из России. Он будет недоступен на территории страны с 30 июня 2023 года. Официальная причина блокировки приложения в РФ – защита прав человека.

Для многих "Тиндер" стал привычным (и даже единственным) способом знакомств. В приложении пытались найти либо вторую половинку, либо просто партнера на одну ночь. Хоть в стране есть и другие подобные приложения, уход "Тиндера" для некоторых стал ударом. Будто это лишает их удовольствия знакомств по переписке.

Впрочем, в Сети то ли в шутку, то ли всерьез предлагают другие варианты общения с незнакомцами: например, танцы в парке и брачные агентства. И если для людей старшего поколения это не является чем-то экзотическим, то для молодежи такие способы знакомства могут доставить новые ощущения.

Кто-то из интернет-пользователей предложил неожиданную альтернативу "Тиндеру" – сайт объявлений "Авито". Мол, по размеру продаваемой одежды и обуви можно вычислить телосложение мужчины, а по качеству вещей оценить его состоятельность. Если все устраивает, можно написать с предложением о встрече.

А в Госдуме, говоря об уходе "Тиндера" вспомнили про "Госуслуги". Депутат Виталий Милонов считает, что нужно создать православный аналог популярного приложения для знакомств, где авторизация будет осуществляться через портал государственных услуг. Так, по мнению парламентария, можно будет избежать появления "фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками".

Как бы там ни было, но блокировка "Тиндера" на территории России, вероятно, никоем образом не изменит уклад жизни тех, кто привык знакомиться в интернете. Ведь аналогичных приложений, повторимся, множество.

7 мая 2023, 22:03
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Половой гигант, мастер спорта по "отлизу" и расист: кого можно встретить в приложениях для знакомств

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
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