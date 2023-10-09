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Топ-10 эффективных омолаживающих процедур

Топ-10 эффективных омолаживающих процедур
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В современном мире эстетическая медицина или косметология – это крайне разнообразная, увлекательная и эффективная сфера, которая объединяет огромное количество методик разнопланового действия. И в таком случае крайне сложно выделить ее лидеров. Конечно у каждой из методик есть свои преимущества и особенности иногда противопоказания, разный период реабилитации и так далее. Самые эффективные и популярные отметила врач эстетической медицины Наталья Михайлова.

Иньекции ботулотоксина. Это самый быстрый и эффективный способ избавиться от мимических морщин. Процедура делается быстро, эффект наступает через 3-14 дней и держится от 3 до 6 месяцев.

Биоревитализация и биорепарация. Это инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты с целью улучшения качества кожи, повышения тонуса и тургора, длительного увлажнения, разглаживания морщин.

Биорепаранты отличаюся от биоревитализантов, тем что в них к гиалуроновой кислоте присоедины другие активные компоненты с омолаживающим действием ( витамин С , аминокислоты взодящие в состав колагена, глутатион). Преимущество биорепарации в том , что процедуры выполняются реже и можно получить дополнительные эффекты в виде снижения пигментации, осветления кожи, лимфодренажных эффектов и укрепления святочного аппарата.

Химические пилинги. Бываю разного действия от поверхностного при отсутствующем шелушении до глубокого с максимальным воздействием на кожу. Конечно глубокие и срединные пилинги бысто и эффективно удаляют имеющиеся морщины, неровности кожи и гиперпигментацию. Однако требуют реабилитации и правильного ухода за кожей после пилинга. Бывает что единственной процедуры достаточно для выраженного омолаживающего результата. Поверхностные же пилинги надо делать курсом и запастись терпением для достижения результата. Особенно хотелось бы отметить пилинги на основе ретиноевой кислоты, которые по силе омолаживающего действия являются срединными, а по разрушению поверхностными. Здесь тоже будет выраженное шелушение и обновление кожи , но оно происходит не за счет повреждения кожи кислотой, а за счет стимуляции клеток кожи к омоложению и обновлению. Поэтому являются предпочтительными если вы хотите быстро получить выраженный лифтинг, убрать гиперпигментацию, получить гладкую кожу без неровностей.

Контурная пластика. Это инъекции филеров преимущественно на основе гиалуроновой кислоты с целью увеличения объемов тканей. Позволяет получить очень быстрый эффект благодаря заполнению морщин, складок или восстановлению целых объемов. С помощью филлеров можно увеличить губы, убрать носогубные складки, увеличить скулы, улучшить форму лица. Преимуществом процедуры является то, что делается редко, дает результат "здесь и сейчас".

Лазерная шлифовка кожи. Безусловным лидером во всем мире здесь является СО 2 фракционная лазерная шлифовка. Позволяет убрать имеющие морщины, рубчики , неровности кожи, стимулирует выработку молодого коллагена и подтягивает кожу. Некоторые аппараты позволяют обрабатывать верхнее веко вплоть до ресничного края, способствуя лифтингу этой зоны. Такую процедуру называют "безоперпционной блефаропластикой". Она требует правильной реабилитации специальных навыков специалиста.

SMAS-лифтинг или HIFU технология сфокусированного ультразвука. Это относительно новое направление, набирающее бешеную популярность во всем мире, которое позволяет получить выраженный лифтинг с минимальным периодом реабилитации. Проявления дряблости связано не только с возрастными изменениями кожи и подкожной клетчатки, но и с растяжением и ослаблением точек фиксации поверхностноймышечно-апоневротической системы (SMAS). SMAS — эта анатомическая структура, выполняющая каркасную и поддерживающую форму лица функцию. В настоящее время единственным не инвазивным способом воздействия на SMAS является ультразвуковой лифтинг– технология HIFU (High Intensity Focused Ultrasound).

Игольчатый RF-лифтинг. Метод игольчатого основан на принципе радиоволнового воздействия на клетки кожи. Через микропроколы радиочастотный луч быстро и сфокусировано проникает в кожу, нагревает клетки до 40-45°С и стимулирует их работу. Процедура направленна на улучшения качества стареющей кожи, уменьшение морщин, улучшение рельефа кожи, сглаживание рубцов и растяжек. Стимулирует выработку молодого коллагена и эластина, способствует лифтингу и подтяжке кожи лица, шеи и век.

Нитевой лифтинг – это процедура, направленная на подтяжку кожи лица и тела с помощью специальных армирующих нитей. Они формируют устойчивый каркас и поддерживают ткани в нужном положении. С помощью нитей можно изменить овала лица иногда сопоставимыми с пластическими операциями. Предпочтение стоит отдать рассасывающимся нитям, которые со временем биодеградируют в коже стимулируя выработку коллагена в месте их введения.

Фотоомоложение – это аппаратный метод омоложения кожи, основанный на водействии интенсивного импульсного света (IPL). Световые волны определенной длины запускают в клетках кожи процессы синтеза необходимых для омоложения веществ. Процедура не только способна уменьшить морщины, но и способна избавить от гиперпигментации и сосудистой сеточки. Абсолютно безболезненная. Однако требует курса для достижения выраженного результата.

Коллагеностимуляция. Набирающая популярность иньекционная процедура введения биологических веществ способных активно стимулировать выработку клетками кожи молодого коллагена. Лидерам среди таких веществ является полимолочная кислота. Способствует укреплению кожи, лифтингу, уменьшает дряблость лица и шеи, уменьшает выраженность рубцов и растяжек. Иногда достаточно одной процедуры для достижения видимого результата подтяжки кожи. Однако для проведения такой процедуры специалист должен обладать определенными навыками и опытом , чтобы правильно подобрать дозировку, выбрать правильную технику введения и самое главное выбрать правильного пациента с учетом особенностей старения. Иногда для получения результата необходима предварительная подготовка, например, инъекции биорепарантов.

Все вышеперечисленные препараты имеют как преимущества, так и противопоказания. Поэтому нельзя на основании рейтинга назначить себе одну из них. Все они хороши при определенных условиях и показаниях. Обязательно проконсультируйтесь именно с врачом– косметологом, чтобы вам подобрали именно то что нужно и полезно именно для вашей кожи, с учетом всех особенностей Вашего организма. Ведь главный принцип медицины – не навреди. А все перечисленные здесь процедуры– медицинские.

Фото: из личного архива Натальи Михайловой

9 октября 2023, 00:09
Фото: Janus/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Фейсбилдинг: как подтянуть кожу лица за две недели

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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