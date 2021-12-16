Новую американскую кухню адаптировали к Москве

Москва в гастрономическом плане – совершенно космополитичный город, каким и должен быть настоящий мегаполис. При желании здесь можно найти еду, типичную для разных стан, народов и культур, в том числе, довольно экзотическую. Исключением не является и то, что сегодня принято называть новой американской кухней – сложный микс европейских, азиатских и латиноамериканских традиций, переосмысленных и переформатированных под вкусы такой же космополитичной аудитории.



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