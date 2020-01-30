Уральская спортсменка столкнулась с хамством

39-летняя Людмила Какаулина когда-то была обычной продавщицей. Сейчас она является четырехкратной чемпионкой мира по бодибилдингу.



Идеей стать профессиональной спортсменкой девушка грезила с 16 лет. Тогда она впервые увидела журналы из серии "Сила и красота" и решила, что хочет выглядеть так же.

После школы Людмила поступила в колледж, а затем в университет на преподавателя физкультуры. Но дальнейшую карьеру построила в сфере торговли.

"Сначала я работала простым продавцом. Потом у меня был свой бизнес – торговые точки с продуктами питания. Затем я вышла замуж и работала на оптовой базе оператором. По сути до спорта я всю жизнь работала в торговле", – поделилась Какаулина.

Тренироваться девушка начала после того, как стала мамой. Впервые на турнир она отправилась в 2010 году – на Чемпионат Мурманской области.

"После первого выступления в 2010-м году я поняла, что обычную работу и профессиональный спорт сочетать очень трудно. Тогда я решила начать работать тренером по фитнесу, что успешно осуществила", – отметила Людмила.

Спустя пять лет спортсменка выиграла свой первый Чемпионат мира. В последующие годы ей удалось это сделать еще трижды, сообщает "Комсомольская правда".

Какаулина призналась, что ее внешний вид вызывает разную реакцию у людей, начиная от восторга, заканчивая откровенной грубостью.

"В зале мужчины относятся ко мне с уважением. Но на улице реакция бывает разная. Например, летом, когда я без верхней одежды, кто-то смотрит на меня с удивлением, но бывает и реакция на грани с хамством. Некоторые даже показывают на меня пальцем", – с горечью заявила чемпионка.