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Lifestyle

Как принятие ванны превратить в магический ритуал

Фото: www.globallookpress.com
Что может быть лучше, чем принять ванну в конце долгого дня? Всего десяти минут нахождения в горячей воде достаточно для снятия напряжения с тела и улучшения самочувствия в целом. 
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В древности люди превращали купание в обряд очищения души и тела. Принятие ванны дома тоже можно провести как настоящий магический ритуал. Как это сделать, "Дни.ру" рассказала парапсихолог Елена Мифф. 

Ванна или душ?

В наше время большей популярностью пользуется душ, нежели ванна. В некоторых домах можно встретить только душевые кабины, которые не только помогают экономить место и воду. С ними ежедневные гигиенические процедуры занимают меньше времени. Но погружение тела в ванну с водой имеет множество преимуществ.

Когда человек лежит в воде, его мышцы расслабляются, силы восстанавливаются, а разум освобождается от забот и тревог. Такого эффекта невозможно достичь, стоя под душем. Только в ванной тело полностью прогревается. Горячая вода тренирует сосуды, налаживает кровообращение, что благоприятно влияет на организм. Принятие ванны снимает напряжение, нормализует сон и помогает бороться со стрессом. Таким образом, периодическое лежание в ванне можно назвать полноценной лечебной процедурой.

SPA на дому

Косметическая индустрия предлагает множество вариантов, как сделать уход за собой доступным любой девушке и с любым бюджетом. Принятие ванны отлично помогает в заботе о молодости и красоте. Для того, чтобы превратить процесс купания в максимально приятный и полезный ритуал, в воду добавляют ароматические масла, соль, специальные "бомбы" для ванны, отвары трав и многое другое.

Фото: www.globallookpress.com

В горячей воде хорошо раскрываются поры, благодаря чему очищаются глубокие слои кожи. Одновременно можно нанести маску для лица, таким образом она даст лучший эффект. После ванны кожа лучше впитывает крем и любые другие увлажняющие средства.

Чистота не только тела

О сакральном значении воды люди знали еще в древности. Во многих религиях обряд духовного посвящения происходит с омовением. Такие ритуалы были распространены в культурах почти всех великих цивилизаций. Некоторые знания о волшебных свойствах воды доступны до сих пор.

Вода способна очистить не только физическое, но и тонкие энергетические тела человека. В момент погружения в воду, происходит слияние человека с природной стихией, силами которой можно воспользоваться. В Древнем Египте существовали специальные бассейны, окруженные каменными изваяниями Богов, а сама процедура купания была настоящим обрядом для поддержания красоты, здоровья и молодости. Подобные бассейны также были найдены в Италии, Греции и на территории Израиля.

Вода является прекрасным переносчиком информации. Она способна вобрать в себя негатив, усталость и болезни. И взамен наполнить человека той энергией, которой заряжены частицы воды. Поэтому, набирая ванну, необходимо озвучить те качества, которые вы хотите приобрести. Воду можно зарядить на удачу, выздоровление, красоту и привлекательность, финансовое благополучие и все, чего вам не хватает в жизни.

Фото: www.globallookpress.com

Чем зарядить воду?

Соль

Соль прекрасно снимает негатив с человека и даже защищает от сглаза. На рынке представлено много разных видов соли для ванн. В нее часто добавляют ароматические масла, можно выбрать самостоятельно запах, цвет и лечебные свойства соли. Но для того, чтобы "смыть" отрицательную энергию, подойдет совершенно любая соль, даже щепотка обычной поваренной.

Серебро

Серебро заряжает воду позитивными ионами. Раньше с его помощью наши бабушки очищали даже питьевую воду. Достаточно ненадолго положить в воду изделие из серебра, чтобы принятие ванны благоприятно повлияло на ваше тело и энергетику.

Подобным образом на воду воздействуют некоторые природные минералы: горный хрусталь, аметист, агат, оникс, сапфир и розовый кварц. Эти камни также можно использовать для очищения воды и придания ей полезных свойств.

Талая вода

Если пустить в наполненную ванну немного чистого снега или льда, это значительно улучшит качество воды в ней. Только не переборщите, купаться в холодной воде не нужно. Талая вода имеет омолаживающий и оздоравливающий эффект. Совсем небольшого количества достаточно, чтобы изменить структуру всего объема воды в емкости.

12 марта 2019, 12:58

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