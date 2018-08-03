Неудачный укол испортил лицо Барановской

Открыв Инстаграм Юлии Барановской становится ясно – девушка цветет и радуется жизни. "Умница, красавица", – рассыпаются в комплиментах поклонники. Однако многие пользователи соцсети начали ругать телеведущую за "тюнинг", и особенно – за новые губы. Что сделала с собой звездная мать троих детей?

"Юля слишком молода и разумна, чтобы прибегать к серьезным вмешательствам пластических хирургов. Но вот с инъекциями красоты она явно переборщила. В верхней части лица все прекрасно. Лоб и область глаз однозначно зафиксированы инъекциями ботокса, но это давно стало нормой у наших звезд. А вот с губами явная проблема", – сказал Dni.Ru пластический хирург Арташес Айрапетян, просмотрев свежие фотографии Барановской.

"Подозреваю, что Юлия хотела добавить объема губам. И ей его добавили, но не совсем удачно. Губы не стали объемными, они выдвинулись вперед и приобрели форму уточки. Это конечно было популярно некоторое время назад у наших девушек, но не думаю, что Юлия хотела себе такую улыбку", – считает эксперт.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 18 Июл 2018 в 5:37 PDT

Айрапетян обратил внимание, что телеведущей ярко выраженная скуловая зона. Скорее всего объем скул был скорректирован филерами на основе гиалуроновой кислоты. "Нижняя треть ее лица шире, чем верхняя, и филеры, которые ей сделали в область носогубных складок и губ, еще больше ее увеличила. Возможно, так видел ее лицо врач-косметолог. Но когда Юля улыбается, носогубная складка уходит в сторону и делает ее лицо еще более широким, – отметил пластический хирург. – Если Юлия довольная результатом, то хорошо. Но я бы все-таки рекомендовал небольшую коррекцию губ гиалуронкой. Это помогло бы сделать их действительно объемными, сексуальными и естественными. Можно, конечно, предложить скорректировать верхнюю губу с помощью операции Булхорн, чтобы уменьшить расстояние между верхней губой и носом, оно у Юлии непропорционально большое. Но хорошего результата добиваются и благодаря грамотной работе с филерами на основе гиалуроновой кислоты".