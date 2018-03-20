Меланья Трамп оконфузилась перед журналистами

Первая леди США оконфузилась на глазах у десятка журналистов. Дональд Трамп пришел на помощь красотке-жене.

Дональд и Меланья Трамп покидали Белый дом и направлялась в штат Нью-Гэмпшир. На посадочной площадке, где знаменитостей ожидал вертолет, собрались папарацци. Проходя по ухабистому газону, жена американского президента не удержалась на высоких каблуках и споткнулась на глазах у фотографов. К счастью, немолодой супруг поймал красавицу Меланью за талию, тем самым не дав ей упасть.

Любовь к элегантной обуви впервые подвела первую леди, по крайней мере, с ней еще не случалось ничего подобного. Экстремально высокие каблуки – это "фишка" леди Трамп.

Любимые марки звезды: Manolo Blahnik BB 105 Point Toe Pumps стоимостью чуть более 500 долларов, Christian Louboutin So Kate 120 Pumps и Ballalla Flats – от 600 долларов за пару. Кстати, в день происшествия из-за холодной погоды Меланья изменила своим предпочтениям и выбрала сапоги от Gianvito Rossi, что, возможно, повлияло на грациозность первой леди.







Добавим, уже несколько лет жена Трампа считается иконой стиля. Умение подобрать элегантный, а главное уместный на любом мероприятии наряд – ее конек. Недоброжелатели и завистники ждут малейшего "модного" промаха, чтобы сместить Меланью с пьедестала, но, видимо, первая леди США не собирается им уступать.

Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style) 2 Фев 2018 в 1:54 PST

Меланья – третья жена американского президента. Она на 24 года моложе супруга. У пары есть общий сын Бэррон Уильям Трамп – это самый младший, пятый ребенок Дональда. Пара состоит в браке уже более 14 лет.