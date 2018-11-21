Как стать атлетом
Бодибилдеры и завсегдатаи фитнес-центров "делят" плечи, а точнее дельтовидные мышцы на три части – переднюю, боковую и заднюю. На тренировке нужно будет уделять внимание каждой из них. Лучшими упражнениями для передней части дельтовидных являются жимы штанги или гантелей стоя (или сидя) с груди. Лучшим упражнением для средней части дельтовидных мышц является подъем гантелей через стороны вверх (разводка стоя), а для задней части – подъемы гантелей стоя в наклоне вперед (разводка в наклоне).
Шею можно качать изометрическими упражнениями, используя собственный вес. Лучшее упражнение на трапециевидные – "шраги": штанга зажата в опущенных руках и только плечи поднимаются вверх-вниз, как будто вы хотите достать ими до ушей.
В каждом упражнении нужно выполнять не менее трех-четырех подходов и десяти-двенадцати повторений. Тренировать дельтовидные мышцы, а также шею и трапециевидные, нужно не менее двух раз в неделю. И если ваша цель – увеличить мускулатуру, то не забывайте о правильном питании три-четыре раза в день и о белковом коктейле после тренировки.
Добавлю, что нужно стараться выполнять упражнения правильно. Расскажу забавную историю, которая произошла со мной несколько дней назад в калифорнийском тренажерном зале. Я как раз тренировал плечи, используя достаточно большой вес отягощения в движении "жим штанги стоя, с груди". "Выпрямляй руки полностью!" – вдруг раздался голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел улыбающегося губернатора Шварценеггера. Далее, к удивлению всех остальных посетителей тренажерного зала, Арнольд объяснял мне секреты своих тренировок и строго следил, насколько правильно я выполнял все мои любимые упражнения (жим стоя, жим сидя из-за головы, жим в тренажере, разводки гантелей – каждое из этих движений мой друг и кумир Шварценеггер убеждал выполнять с меньшим весом и в полной амплитуде), а его герлфренд, спортивный врач Хизер Миллиган, работала над моей осанкой.
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Воскресным утром, в зале Gold's Gym, я тренировал плечи, используя достаточно большой вес отягощения в движении жим штанги стоя с груди. "Выпрямляй руки полностью!" - вдруг раздался голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел улыбающегося Губернатора Шварценеггера! Далее, к удивлению всех остальных посетителей тренажёрного зала, Арнольд объяснял мне секреты своих тренировок и строго следил, насколько правильно я выполнял упражнения (жим стоя, жим сидя из-за головы, жим в тренажёре, разводки гантелей - каждое из этих движений мой кумир #Шварценеггер убеждал выполнять с меньшим весом и без "читинга"), а его гёрлфренд #ХизерМиллиган работала над моей осанкой! Добавлю, что #Арнольд и Хизер прекрасно выглядят и находятся в отличной форме. Для меня было счастьем общаться с ними сегодня и я благодарен за все советы! �������� I was working on my shoulders this morning in #goldsgymvenice (using kind of heavy weight in barbell military press) when I heard: "You have to do a full motion!" My idol Governor #Schwarzenegger was watching me and smiling! After that #Arnold spent time explaining to me some training secrets and showing several correct exercises while his wonderful girlfriend #HeatherMilligan helped me to feel my shoulders better. Arnold and Heather are look amazing and they both are in a great shape! I was happy to see them this morning and really appreciate their help and advice! #АлександрНевский #AlexanderNevsky #MaximumImpact #Бодибилдинг
В заключение хочу напомнить о необходимости простейшей разминки перед каждой тренировкой. Делайте махи, вращения руками, ногами, корпусом. Также, перед тем как приступать к регулярным занятиям с отягощениями, следует проконсультироваться у врача и быть уверенным, что подобные тренировки вам не противопоказаны.
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