Знаменитые электронщики The Crystal Method едут в Россию

Легендарный электронный дуэт, первооткрыватели жанра бигбит и авторы саундтреков к таким культовым фильмам, как "Блэйд-2" и "Три икса" – группа "The Crystal Method", выступит в России с юбилейной программой "20 Years Tour!". Это станет поистине историческим событием для всех поклонников, ведь первые после долгого и вынужденного перерыва музыканты Кен Джордан и Скотт Киркленд выйдут на сцену вместе.

Накануне концертов, которые состоятся 17 ноября в Санкт-Петербурге и 18 ноября в Москве, Кен и Скотт дали эксклюзивное интервью Dni.Ru.

За вашей спиной 20 лет работы на сцене и туры по всему миру. Можете рассказать о самых ярких моментах, что вы помните? Приключения? Забавные ситуации? Может быть, даже что-то опасное?

Кен: Я отчетливо помню наше первое большое шоу в The Hollywood Palladium. Это был аншлаг. Мы были хедлайнерами, но на разогреве были The Propellerheads и Fat Boy Slim!!! Представьте только! Происходило это в Лос-Анджелесе, поэтому много наших друзей смогли приехать и разделить эту радость. Были и другие удивительные шоу, которые я никогда не забуду, как "Coachella" и "The Hollywood Bowl". Но один из самых магических и важных моментов для Скотта и меня – когда наш второй сингл "Keep Hope Alive" (только для винила) зазвучал на очень большой и важной радиостанции Лос-Анджелеса. Все изменилось после этого.

Вы создавали саундтреки для культовых фильмов, игр и шоу. Необходимо ли ограничивать ваш творческий потенциал во время работы над этими проектами? Вообще, это легко – создавать коммерческую музыку, когда кто-то заказывает ее? Что самое трудное в такой работе?

Кен: Когда мы впервые начинали работу для ТВ и фильмов, мы волновались об этом. Но быстро осознали, что людям, которые нанимали нас на эти проекты, действительно нравится наше звучание, и поэтому всегда складывались прекрасные рабочие отношения с режиссерами, продюсерами.

Скотт: Коммерческая музыка или поп-музыка – это не обязательно моя собственная вещь, просто мне очень нравится накладывать музыку на какую-то картинку.

Вы будете выступать вместе после долгого перерыва. Кто был инициатором? Было легко воссоединиться? Ведь каждый из вас сильно изменился за это время.

Кен: Скотт и я всегда остаемся близкими друзьями. Мы столько уже пережили вместе, что немного времени врозь нисколько не повредило нашим отношениям. А шанс вернуться в Россию, сыграть впервые в Санкт-Петербурге сделало решение воссоединиться очень легким для нас обоих.

Как вы проводите свободное время? Можно сказать, что вы остаетесь отличными друзьями даже тогда, когда этого не требует рабочий график?

Кен: Я много занимаюсь серфингом и фермеством. Скотт и я остаемся в контакте, ведь всегда происходят разные вещи, включая выступления The Crystal Method, предыдущие релизы и так далее, в которых мы всегда принимаем решения вместе.

Ваша группа – пионеры электронной музыки. Как вы видите собственное развитие? Каковы ваши главные достижения и что вы ищете сейчас?

Скотт: Моя цель – получить новый альбом The Crystal Method где-то весной/летом 2018 года, а затем готовиться к проекту "Vegas Turning 21".

Вам больше нравится выступать в рамках фестивалей или на собственных концертах?

Скотт: Мне нравится выступать абсолютно везде. Фестивали с их несколькими этапами могут быть очень сложными, если они не правильно упорядочены. Но также фестивали могут представить твою музыку многим, кто еще не знаком с The Crystal Method.

Каковы ваши ожидания от российской аудитории? Как вы думаете, российские фанаты открыты для ваших новых музыкальных экспериментов?

Скотт: Российская публика является весьма знающими и страстными поклонниками сцены 90-х, из которой мы вышли, и того, что за ее пределами. Я ожидаю, что у Кена и у меня будет много радости и веселья от предстоящих концертов в Москве и Санкт-Петербурге!

Готовите ли какие-то сюрпризы российским фанатам? Может, хотите сказать им несколько теплых слов?

Скотт: Мне нравится цитата из Толстого: "Цель художника состоит не в том, чтобы решить вопрос неопровержимо, а в том, чтобы заставить людей любить жизнь во всех ее бесчисленных, неисчерпаемых проявлениях". Я могу гарантировать, что у нас будет что-то особенное для наших друзей в России. Берегите себя, и увидимся в ноябре. Ура!

The Crystal Method "20 Years Tour!":

17 ноября 2017, Санкт – Петербург, Клуб Космонавт

18 ноября 2017, Москва, Клуб RED.