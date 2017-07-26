Знаменитая ясновидящая рассказала о сглазе и порче

Виктория Райдос – таролог и оккультист, победительница 16-го сезона знаменитого телешоу "Битва экстрасенсов". Она уверяет, что мертвые влияют на живых. С ней встретился корреспондент Dni.Ru.

Виктория, многие люди боятся сглаза, порчи. Эти явления существуют в реальности?

Есть ли в этом мире порча и сглаз – вопрос риторический, однозначного ответа на него не существует. Многие считают, что здесь все зависит от собственной веры человека в какие-либо нематериальные силы, которые могут повлиять на него негативно. Лично я понимаю порчу как намеренное действие магического характера с целью нанесения какого-либо вреда (например, на уход денег, "закрытие путей" самого различного рода и прочее). Сглаз же представляет собой ненамеренный сброс негативной энергетики на объект – вам могли элементарно позавидовать по поводу вашего успеха в чем-либо.

А как понять, что кто-то навел порчу?

Самостоятельно принять решение о том, что на человеке лежит порча или сглаз он может только интуитивно, суммируя свои неудачи, которых не случалось ранее, например. Здесь важно уметь отличить магию или зависть от случающейся в жизни каждого "черной полосы". Молниеносно бежать к экстрасенсам не стоит – теоретически все рано или поздно проходит. В моей книге "Культ предков. Сила нашей крови" я пишу о важности знания своей родовой системы – как правильно себя вести, чтобы ваша связь с родом не прерывалась, а крепла, и вы могли бы черпать из нее силу, в том числе силу-противовес от порчи и сглаза.

Получается, умершие как-то влияют на живых?

Души умерших напрямую заинтересованы в том, чтобы их род процветал. К примеру, если дух не закончил свои задачи при жизни, он может выбрать для себя потомка со схожими планами в жизни, и оберегать его сильнее прочих. Однако духи не находятся рядом с нами постоянно, для "активации" их силы существует некая "кнопка вызова" – эмоциональное состояние человека. Духи, которые не привязаны к конкретному потомку, могут помогать всему роду в целом – появляться в критических ситуациях и "направлять" нас, исходя из своего собственного жизненного опыта. Защитными духами рода могут становиться все умершие люди родовой системы, как правило, это прямые предки, начиная с третьего колена – ваши бабушки и дедушки. Умершие родители не могут стать защитниками, однако могут помогать потомку в отдельных ситуациях и что-то советовать, например, являться во сне и разговаривать с нами. Обычно духами-защитниками становятся души с сильной энергетикой и добрым отношением к потомкам, которые вели праведный образ жизни и наработали большой жизненный опыт.

Что нужно делать живым, чтобы угодить мертвым?

Самое верное, что мы можем делать – это чтить память о своих предках, соблюдая элементарные правила "общения" с умершими. К примеру, хорошо бы почаще навещать могилы своих ушедших родственников и не поминать их злым словом, рассказывать о прошлых поколениях семьи собственным детям. Дух ваших предков питается исключительно вашим же вниманием – собственной силы у духа нет, он находится там, где нет пространства и времени. Покуда вы помните и уважаете своих ушедших предков, они будут помогать вам справляться с трудностями и "подсказывать" верную дорогу.