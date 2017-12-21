Названо самое удачное время для секса

Ученые выяснили, в какие периоды люди больше всего интересуются сексом. Чаще всего человечество продолжает свой род на Новый год.

К таким выводам специалисты пришли, проанализировав данные из соцсетей. "Появление глобальной сети и соцсетей дало нам невероятно мощный инструмент для изучения и наблюдений за тем, как меняется коллективное настроение людей и их поведение. Мы впервые изучили репродуктивные привычки людей на уровне всей планеты, проследив за тем, как менялся интерес к сексу у пользователей сети в разные времена года", – рассказывает Луис Роха из университета Индианы.

Специалисты проанализировали несколько миллионов сообщений в сети Twitter и изучили запросы, которые пользователи оставляли в популярных поисковых машинах с января 2004 по февраль 2014 года. Они пытались выявит закономерность частоты упоминания секса в постах пользователей Сети.

На основе полученных данных социологи установили связь между всплеском интереса к темам, связных с сексом и продолжением рода с увеличением рождаемости. Оказалось, что в христианских странах частота подобных запросах росла во время Рождества и новогодних праздников, а в исламских государствах – после наступления Уразы-байрама, последнего дня Рамадана, и почти через 9 месяцев после их наступления рождаемость начинала резко расти.

Социологи подтверждают расхожее мнение, что максимальные показатели рождаемости в году приходятся на сентябрь и август. По словам специалистов, это связано с тем, что семейные пары чаще всего решают завести детей именно в рождественские и новогодние праздники. Кроме того, многие пары, видимо, расслабляются во время длинных выходных и случайно становятся родителями.