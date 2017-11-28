Как попасть на PornHub без ущерба для карьеры
Видеотрансляция автоматически идет на порносайт. При этом "взаимодействие с камерой" поощряется. Однако до какой степени можно "хулиганить", не уточняется.
Отмечается, что это лучшая возможность появиться в прямом эфире на порносайте и при этом не нанести ущерб своей репутации и карьере, сообщает Engadget. Магазин PornHub в нью-йоркском районе Сохо будет открыт до 20 декабря. Там представлены сувениры и одежда с символикой сайта, секс-игрушки, аксессуары и книги.
Открытие торговой точки маркета состоялось 24 ноября и было приурочено к "черной пятнице". Отметим, свою первую коллекцию одежды с символикой сайта PornHub выпустил в 2015 году.
Напомним, интернет-ресурс в очередной раз привлек к себе внимание общественности летом этого года. Тогда сайт для взрослых выпустил образовательный ролик для пожилых людей о безопасном сексе и профилактике венерических заболеваний.
PornHub – один из наиболее крупных порноресурсов, предоставляющих бесплатный контент. Он входит в сотню наиболее посещаемых сайтов мира по версии Alexa Internet.
Отметим, что сайт для взрослых популярен не только благодаря своему пикантному содержанию, но и из-за активных и ярких пиар-акций. Так, компания выпустила к Рождеству ролик для одиноких людей, виртуально подарив им премиум-аккаунт.
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