Как попасть на PornHub без ущерба для карьеры

Посетителям магазина известного сайта для взрослых в Нью-Йорке предложили воспользоваться установленной в нем кроватью. Рядом с ложем установлена камера.

Видеотрансляция автоматически идет на порносайт. При этом "взаимодействие с камерой" поощряется. Однако до какой степени можно "хулиганить", не уточняется.

Отмечается, что это лучшая возможность появиться в прямом эфире на порносайте и при этом не нанести ущерб своей репутации и карьере, сообщает Engadget. Магазин PornHub в нью-йоркском районе Сохо будет открыт до 20 декабря. Там представлены сувениры и одежда с символикой сайта, секс-игрушки, аксессуары и книги.

Открытие торговой точки маркета состоялось 24 ноября и было приурочено к "черной пятнице". Отметим, свою первую коллекцию одежды с символикой сайта PornHub выпустил в 2015 году.

Напомним, интернет-ресурс в очередной раз привлек к себе внимание общественности летом этого года. Тогда сайт для взрослых выпустил образовательный ролик для пожилых людей о безопасном сексе и профилактике венерических заболеваний.

PornHub – один из наиболее крупных порноресурсов, предоставляющих бесплатный контент. Он входит в сотню наиболее посещаемых сайтов мира по версии Alexa Internet.

Отметим, что сайт для взрослых популярен не только благодаря своему пикантному содержанию, но и из-за активных и ярких пиар-акций. Так, компания выпустила к Рождеству ролик для одиноких людей, виртуально подарив им премиум-аккаунт.