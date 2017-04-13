PornHub снова осчастливит россиян

Один из крупнейших ресурсов для взрослых PornHub снова доступен для российских пользователей. При этом в едином реестре запрещенных сайтов он все еще значится заблокированным.

Как рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, суд принял решение о снятии блокировки с сайта еще 7 апреля, пишет Lenta.ru. Однако официально PornHub все еще числится закрытым, так как в ведомстве решили не сообщать об этом радостном событии россиянам.

На данный момент любой пользователь может свободно зайти на ресурс с клубничкой. Однако перед этим на экране появляется сообщение, предупреждающее о том, что сайт доступен лишь совершеннолетним гражданам.

После этого пользователь обязан ввести дату своего рождения для того, чтобы подтвердить свой возраст. Только тогда PornHub заработает в обычном режиме.

Напомним, Pornhub попал под блокировку Роскомнадзора еще в 2015 году. Тогда этот ресурс, наряду с десятью другими порносайтами, был внесен в реестр запрещенной информации. Соответствующее решение вынес Крыловский районный суд Краснодарского края. При этом решение надзорного ведомства вызвало бурную негативную реакцию россиян, ведь для кого-то из них сайт стал любимым и привычным развлечением.



PornHub – один из наиболее крупных порноресурсов, предоставляющих бесплатный контент. Он входит в сотню наиболее посещаемых сайтов мира по версии Alexa Internet.