Рецепт ризотто по-крымски

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местных кухонь. Подданный Соединенного Королевства, влюбленный в Россию, любезно согласился делиться своими любимыми рецептами с читателями Dni.Ru.

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