Рецепт ризотто по-крымски
Вам понадобится: 250 граммов черного риса, 300 граммов курицы, 1 литр куриного бульона, 1 луковица, 2 стебля сельдерея, 3 помидора, 150 граммов сыра, 50 мл оливкового масла, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Для начала варим курицу в подсоленной воде. Лук и сельдерей мелко нарезаем и обжариваем на оливковом масле. Как лук обжарится, добавляем рис (не промывая), слегка обжариваем и наливаем куриный бульон (периодически подливая во время готовки).
Нарезаем помидоры и чеснок, обжариваем их на отдельной сковороде. Можно приправить тимьяном и базиликом. Отварную курицу нарезаем небольшими кусочками и добавляем к помидорам, обжариваем 5-7 минут.
Натираем на крупной терке сыр, добавляем в рис и оставляем на 2 минуты. Когда все будет готово – соединяем, перемешиваем и подаем к столу.
Время приготовления блюда – 45 минут.
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