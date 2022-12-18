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Как Виктор Бут стал прототипом контрабандиста из "Оружейного барона"

Как Виктор Бут стал прототипом контрабандиста из "Оружейного барона"

Многие из нас, прежде чем выбрать очередной фильм для просмотра, считают должным найти подходящий повод. Сообщаем Вам о том, что настал лучший момент, чтобы посмотреть фильм "Оружейный барон". Повод для этого более чем аутентичный: из американской тюрьмы освободили Виктора Бута, чья жизнь и легла в основу данного фильма.
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Несколько дней назад из американской тюрьмы после 10 лет заключения был освобожден Виктор Бут. Американская сторона приписывала ему отмывание денег, контрабанду и поставки оружия. Российская же – причисляла его к жертвам политических игр и много лет добивалась его освобождения. Наконец, 8 декабря 2022 года он попал домой, к жене и дочери.

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В США Виктора Бута прозвали "оружейным бароном". События его жизни легли в основу одноименного фильма с Николасом Кейджем и Джаредом Лето в главных ролях, выпущенном в 2005 году, в котором заключенный стал прототипом главного контрабандиста.

Сюжет фильма знакомит нас с главным героем Юрием Орловым и его младшим братом, чьи родители перевезли всю семью из СССР в США. Осознав, что самые большие деньги крутятся в сфере нелегальной продажи оружия, Юрий решил добиться невиданных высот именно в этой стезе.

Он научился умело вести политические игры, много и убедительно врать, обзавелся шестью разными именами – готовый набор оружейного барона. Год за годом он выковывал свое имя и вот – он на вершине мира. У Николаса Кейджа, играющего Виктора Бута, есть и семья, и, разумеется, деньги. Но счастлив ли он? С одной стороны он сочувствует жертвам, но с другой – понимает, что не силах остановить крутящееся колесо смерти. Ведь на его место придут другие торговцы, а он не сможет найти себе ни одно другое занятие.

Режиссер "Оружейного барона" очень ненавязчиво, но жестко показывает последствия принятых главным героем решений... Словно Индиана Джонс герой Кейджа продирается сквозь джунгли жизни, оставляя после себя лишь смерть. Пули в фильме сыплятся реками, а "калашей" столько, что можно построить пирамиду Хеопса.

Фильм этот, однако, не для тех, кто хочет посмотреть милую сказку, где добро побеждает зло. Он больше для тех, кто хочет просто понаблюдать за историей необыкновенной жизни, переложенной на сценарий. Для тех, кто сможет удержаться от того, чтобы тут же разделить героев на положительных и отрицательных, а мир на черное и белое.

Исправился ли главный герой к концу фильма? Победил ли себя? Узнаете, если посмотрите "Оружейный барон" с Николасом Кейджем.

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Виктор Бут. Фото: wr1 / Natthawat Wongrat / / www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 08:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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