Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека

Он нашел горящий пакет во время прогулки в лесополосе.

Жуткое происшествие случилось недалеко от города Сертолово в Ленинградской области. Как уточняют RT, все произошло, когда один из местных жителей гулял со своим псом в лесу поблизости от дома. Во время прогулки 38-летний мужчина наткнулся на тлеющий пакет из полиэтилена.

Чтобы огонь не распространился на траву и деревья, хозяин собаки решил потушить горящий мешок. В тот момент из пакета выкатилась обожженная голова, пишет "Радио 1". Сообщается, что там же находились и другие части тела.

Останки человека направили на экспертизу в местную больницу для установления причины смерти и личности погибшего.