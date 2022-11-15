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Происшествия
"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены

"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены

В редакцию "Дни.ру" поступила душераздирающая исповедь женщины, которую обманом лишили пятилетнего ребенка.
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Злополучная разлука с малышом Богданом настигла ее в июле 2022 года, когда экс-супруг Роман забрал чадо к себе в гости. Поначалу ничего не предвещало беды, поскольку мужчина присылал фото и звонил по видеосвязи, подтверждая, что с мальчиком все хорошо.

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Однако шло время, и отец Богдана перестал контактировать с экс-супругой. Он заявил, что хочет осудить дитя и воспитывать его со своей новой избранницей. Когда безутешная мать пошла в отказ, начались скандалы на грани побоев, и бывший муж просто заблокировал ее номер.

"На данный момент отец насильно удерживает у себя ребенка, изолировав нас друг от друга и аргументируя это тем, что у Богдана уже другая семья и другая мама! И что я больше не нужна! Что я свою миссию выполнила!" — пожаловалась потерпевшая.

Тем временем женщина неустанно воюет с подразделением по делам несовершеннолетних и судится с обидчиком. Тот отказался заключать мировое соглашение даже при условии отказа от алиментов.

Безутешная мать заявила, что у Романа темное прошлое. Якобы в 2006 году ее бывшего мужа судили по статье уголовного кодекса. Также он "привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, злоупотреблял алкогольными напитками, неоднократно кодировался, и даже побывал в психиатрической клинике в 2017 году".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 19:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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