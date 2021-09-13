В аэропорту Домодедово потеряли собаку пассажирки

В столичном аэропорту Домодедово произошел инцидент. Уточняется, что сотрудники потеряли собаку.
Известно, что хозяйка сдала питомца в багаж. Родственникам гражданки не позволили заниматься поиском собаки в аэропорту. Сама хозяйка питомца написала обращение в авиакомпанию S7, передает URA.ru
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