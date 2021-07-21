На северо-востоке Москвы во время вечеринки надругались над школьницей

В российской столице совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Уточняется, что во время вечеринки школьница перебрала с алкоголем и отключилась.
Очнулась девушка уже раздетой с молодым человеком. Потерпевшая рассказала обо всем своим близким, после чего было написано заявление в правоохранительные органы. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает издание "Вечерняя Москва".
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