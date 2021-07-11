Умер знаменитый российский художник

Мировое сообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни прославленный российский художник Олег Целков.

Деятель искусства скончался в столице Франции в возрасте 86 лет. Причина смерти Целкова пока не сообщается, передает РИА Новости. Есть данные о том, что пару недель назад художник лишился зрения.