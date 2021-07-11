Умер знаменитый российский художник

Мировое сообщество потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни прославленный российский художник Олег Целков.
Деятель искусства скончался в столице Франции в возрасте 86 лет. Причина смерти Целкова пока не сообщается, передает РИА Новости. Есть данные о том, что пару недель назад художник лишился зрения.
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