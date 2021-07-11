Звезду шоу "Голос. Дети" насмерть сбила электричка

В Подмосковье произошла трагедия, информацию о которой активно распространяет пресса. Уточняется, что под колесами электрички погиб юный музыкальный исполнитель.
Отмечается, что парень принимал участие в проекте "Голос. Дети". Трагическая смерть наступила из-за невнимательности подростка. Известно, что он переезжал железнодорожные пути на мопеде в наушниках. По этой причине парень не заметил стремительно приближающийся поезд, сообщает издание "Московский комсомолец".
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