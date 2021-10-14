Подмосковные врачи спасли проглотившего магниты ребенка

Врачи Раменской больнице спасли девятилетнего ребенка, который проглотил два магнита. Мальчику была сделана операция. По словам хирурга, опасность заключалась в том, что магниты слиплись, зажав между собой две стенки кишечника.
Как сообщает "Радио 1", ребенок поступил в больницу с болями в животе. Он побоялся признаться родителям, что съел магниты, и попал к врачам с кишечной непроходимостью. К счастью, операция прошла успешна, мальчика уже выписали.
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