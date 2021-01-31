Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы

Мужчину спас старший лейтенант полиции Илья Алтынов. 31 января он нес дежурство у дома 29 по улице Большая Бронная.
Полицейский заметил гражданина, на одежде которого бушевало пламя. Подручными средствами и личным обмундированием полицейских удалось сбить огонь за несколько секунд. Правоохранителям помогали прохожие.
Пострадавший передан бригаде скорой помощи. По предварительным данным, мужчина совершил поступок из-за личных проблем.
Видео спасения пострадавшего публикует портал МВД Медиа.
Напомним, что 31 января в Москве проходят незаконные акции протеста. МВД оценило число участников в две тысячи. на 14:00 правоохранители задержали 120 человек. Детей среди них не было.
Ранее правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях. Предусмотрено административное наказание, а за применение силы к сотрудникам полиции – уголовное с лишением свободы до 15 лет.
Также в МВД предупреждали о риске провокаций со стороны организаторов и активных участников незаконных митингов.
Ранее несогласованные акции прошли 23 января. В популярных соцсетях распространялись многочисленные призывы к участию в нелегальных мероприятиях.
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