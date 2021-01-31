Умер Василий Лановой Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Воскресенье
31 января
Лента новостей
18:03
Во все тяжкие: Нюша возбудила фанатов упругими ягодицами в постели
18:00
"Какая прелесть!": Годовалая дочь Курниковой от Иглесиаса всполошила народ
17:47
Дочь покойной Веры Глаголевой напомнила о важной дате
17:46
Зеленский затаил обиду на Трампа
17:32
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
17:26
"Счастливая мама": Топурия вышла на фотопрогулку с новорожденным сыном
17:11
"Как под копирку": россияне ахнули от внешности сына Петросяна
16:54
"Вывалила дыньки": Бородина привлекла внимание пикантными фотографиями
16:25
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
16:15
Семейная идиллия пресс-секретаря президента умилила публику
16:03
Родители и общественность уберегли детей от участия в незаконных акциях
15:49
В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек
15:43
Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
15:38
Вне конкуренции: Прилучный обомлел от взгляда юной красотки
15:17
"Пока мы с ним не готовы": почему Лолита скрывает нового возлюбленного
14:45
Избитая в ночном клубе поклонница рэпера Navai показала изуродованное лицо
14:29
Бузова и Манукян обратились к медикам после громкого расставания
14:15
Мать Петрова призвала поклонников молиться
13:47
Брежнева рассказала о новых утренних ритуалах Меладзе
13:42
"Ему будет совершенно все равно": эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко
13:28
В ОП назвали госизменой призывы сторонников Навального ввести санкции против граждан РФ
12:59
"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете
12:58
"Слишком горячо": звезда сериала "Кухня" устроила вакханалию с Тарзаном
12:31
Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке
12:15
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
12:12
"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником
11:58
86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей
11:29
"Попала на операционный стол": стали известны подробности состояния экс-жены Аршавина
11:27
"Всех окружить, задушить, задавить": эксперт о методах власти Лукашенко
10:58
Эдита Пьеха лишилась самого дорогого
10:50
Умерла знаменитая российская певица
10:49
Впервые названы реальные причины смерти Началовой
10:45
В незаконной акции на Камчатке участвовали 30 человек
06:02
"Я так горжусь": модель с синдромом Дауна стала звездой глянца
04:01
"На парня похожа": Максим Виторган показал обнаженную пассию
01:59
Женихи для Бузовой: какие звездные мужчины могут составить пару певице
23:59
Восьмилетний сын Рудковской хочет купить себе дорогой внедорожник
22:02
В долгах как в шелках: в жизни бывшего Бузовой началась черная полоса
20:01
"Оторваться сложно": взрослая дочь Николаева составила конкуренцию мачехе
18:31
В СПЧ заявили об "информационной атаке" западных IT-платформ на российских детей
18:30
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
17:55
Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью
17:48
Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 января 2021 года
17:25
Мишустин подписал указ об увеличении соцвыплат россиянам
17:19
"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света
16:31
Побежит в суд: экс-муж Началовой затаил обиду на оскорбившую его Долину
16:21
В совете при президенте назвали "осуществимой" идею о присоединении Донбасса к России
16:00
"Господи, помилуй": попавший в смертельное ДТП певец Сумишевский просит молиться за его жену
15:36
В сексе нет запретов: зачем Кравец натренировала интимные мышцы
15:34
"Отобрал у нее жилье": любовник вышвырнул юную дочь Началовой на улицу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука
Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
Происшествия
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы

Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов потушили огонь на одежде мужчины в центре Москвы и спасли ему жизнь. Предварительной причиной происшествия стали личные имущественные отношения пострадавшего.
прочитано 290 раз

Мужчину спас старший лейтенант полиции Илья Алтынов. 31 января он нес дежурство у дома 29 по улице Большая Бронная.

ПО ТЕМЕ

Родители и общественность уберегли детей от участия в незаконных акциях

В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек

Полицейский заметил гражданина, на одежде которого бушевало пламя. Подручными средствами и личным обмундированием полицейских удалось сбить огонь за несколько секунд. Правоохранителям помогали прохожие.

Пострадавший передан бригаде скорой помощи. По предварительным данным, мужчина совершил поступок из-за личных проблем.

Видео спасения пострадавшего публикует портал МВД Медиа.

Напомним, что 31 января в Москве проходят незаконные акции протеста. МВД оценило число участников в две тысячи. на 14:00 правоохранители задержали 120 человек. Детей среди них не было.

Ранее правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях. Предусмотрено административное наказание, а за применение силы к сотрудникам полиции – уголовное с лишением свободы до 15 лет.

Также в МВД предупреждали о риске провокаций со стороны организаторов и активных участников незаконных митингов.

Ранее несогласованные акции прошли 23 января. В популярных соцсетях распространялись многочисленные призывы к участию в нелегальных мероприятиях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 31 января 2021, 17:32 Источник: МВД Медиа ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зеленский затаил обиду на Трампа
"Ему будет совершенно все равно": эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко
В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек
Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке

Шоу-бизнес

Во все тяжкие: Нюша возбудила фанатов упругими ягодицами в постели
"Какая прелесть!": Годовалая дочь Курниковой от Иглесиаса всполошила народ
Дочь покойной Веры Глаголевой напомнила о важной дате
"Счастливая мама": Топурия вышла на фотопрогулку с новорожденным сыном

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

Впервые названы реальные причины смерти Началовой

Певица долго тянула с операцией
Шоу-бизнес

Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом

Примадонна проигнорировала смерть Шевчука из-за гей-оргии
Шоу-бизнес

"Вывалила дыньки": Бородина привлекла внимание пикантными фотографиями

Теледива снова отправилась отдыхать
Шоу-бизнес

"Пока мы с ним не готовы": почему Лолита скрывает нового возлюбленного

Журналисты считают, что певица тайно вышла замуж

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+