В Москве неизвестный ограбил ломбард в торговом центре

Серьезный инцидент был зарегистрирован в Москве. Очевидцы сообщили, что неизвестный ограбил ломбард в торговом центре.
По данным РИА Новости, преступнику удалось скрыться. Правоохранители занимаются поиском подозреваемого.
Серьезный инцидент был зарегистрирован в Москве. Очевидцы сообщили, что неизвестный ограбил ломбард в торговом центре.
По данным РИА Новости, преступнику удалось скрыться. Правоохранители занимаются поиском подозреваемого.
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