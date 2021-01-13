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Происшествия

В Москве неизвестный ограбил ломбард в торговом центре

прочитано 99 раз

Серьезный инцидент был зарегистрирован в Москве. Очевидцы сообщили, что неизвестный ограбил ломбард в торговом центре.

По данным РИА Новости, преступнику удалось скрыться. Правоохранители занимаются поиском подозреваемого.

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Автор: 13 января 2021, 21:38 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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