Труп москвича больше года лежал в туалете загородного дома

В селе Хотеичи Московской области обнаружили труп. Тело жителя российской столицы находилось в туалете частного дома.
О страшной находке в полицию сообщила соседка умершего. Отмечается, что труп пролежал в туалете более года. Экспертам предстоит выяснить точную причину произошедшего, пишет РИА ФАН.
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