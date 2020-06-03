Названа причина смертельного пожара в Боткинской больнице

Смертельный пожар в Боткинской больнице Санкт-Петербурга произошел из-за курения пациента в боксе. В результате огонь охватил постельное белье, после чего загорелась мебель. Мужчина отравился угарным газом.
По предварительным данным, ЧП случилось в палате для больных инфекционным гепатитом. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров, уточняет РЕН ТВ. На данный момент известно, что возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.
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