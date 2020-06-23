На северо-западе Москвы в тоннеле вспыхнул автомобиль

Днем 23 июня на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. ЧП случилось в тоннеле на проспекте Маршала Жукова.
Движение в районе аварии полностью перекрыто. На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар