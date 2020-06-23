В одном из каналов Москвы нашли тело темнокожего мужчины

В Сходненском канале Москвы обнаружили тело темнокожего мужчины. Его нашли возле Восточного моста по улице Малой набережной.
Труп обнаружили водолазы. Неизвестно, был ли мужчина мертв до попадания в воду или он просто утонул. Тело гражданина было передано правоохранительным органам.
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