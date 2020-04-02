Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которые хотели присоединиться к группе террористов. Подозреваемых заключили под стражу на два месяца, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Во время обысков у задержанных обнаружили камуфляжную униформу и лекарственные препараты. По данным ТАСС, мужчины исповедовали радикальный ислам и планировали через третьи страны попасть на территорию Сирии для участия в вооруженных конфликтах на стороне международной террористической группировки.
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