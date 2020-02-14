Под Петербургом мужчина забил жену до смерти из-за ревности

В городе Сосновый Бор местный житель избил до смерти свою жену. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.
По данным ИА "Невские новости", во время распития алкогольных напитков между супругами вспыхнула ссора из-за ревности. Разъяренный мужчина набросился на жену с кулаками и нанес ей несколько ударов по телу, после чего выгнал в подъезд. От полученных травм женщина скончалась.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Боюсь делать аборт