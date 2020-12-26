В Москве скончался легендарный разведчик Джордж Блейк

В российской столице ушла из жизни культовая для эпохи личность. Уточняется, что скончался разведчик Джордж Блейк.
Данный персонаж известен широкой публике тем, что он перешел на сторону СССР после длительного заключения в британской тюрьме. Блейк не дожил до своего 99-летия. В России разведчик получал достойную для своего звания пенсию.
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