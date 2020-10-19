Адвокат: Блогеру Mellstroy грозит уголовная ответственность за избиение девушки в прямом эфире

Сегодня в Сети активно обсуждают инцидент, связанны с блогером Андреем Буримом и моделью Аленой Ефремовой. Уточняется, что стример Mellstroy в прямом эфире причинил серьезные увечья девушке.

По словам самой пострадавшей, у нее диагностировали перелом челюсти. Адвокат Янис Юкша сообщил "Пятому каналу", что на данный момент есть все шансы привлечь Бурима к уголовной ответственности. Для этого пострадавшей необходимо обратиться в полицию и суд, а также пройти медицинское освидетельствование. Юкша отметил, что скорее всего злоумышленник не сядет, а получит условный срок и будет приговорен к штрафу или исправительным работам.