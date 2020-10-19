В центре Москвы двое гастарбайтеров изнасиловали школьницу

В российской столице двое приезжих совершили преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Уточняется, что мигранты изнасиловали школьницу в квартире в центре Москвы.
Отец потерпевшей обратился в полицию. На данный момент злоумышленники задержаны, передает "Царьград".
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