В Москве сиделка систематически избивала пенсионерку

В российской столице сиделку обвиняют в избиении 90-летней женщины. В полицию обратился внук пенсионерки.

Мужчина предоставил видеозапись, на которой зафиксированы издевательства подозреваемой над старушкой. Возбуждено уголовное дело, злоумышленница задержана, передает РИА ФАН.