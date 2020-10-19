В Москве сиделка систематически избивала пенсионерку

В российской столице сиделку обвиняют в избиении 90-летней женщины. В полицию обратился внук пенсионерки.
Мужчина предоставил видеозапись, на которой зафиксированы издевательства подозреваемой над старушкой. Возбуждено уголовное дело, злоумышленница задержана, передает РИА ФАН.
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