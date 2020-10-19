В Москве задержали подозреваемого в истязаниях ребенка мужчину

В российской столице правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в истязаниях ребенка. Уточняется, что воспитатели в детском саду нашли следы издевательств на теле девочки.
По данным телеканала "360", пострадавшая на данный момент госпитализирована. Ведется расследование.
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