На северо-востоке Москвы произошла авария с участием машины скорой

На северо-востоке российской столицы произошло серьезное ДТП. В СМИ пишут, что машина скорой помощи столкнулась с другим транспортным средством.
В результате случившегося пострадал человек, передает Москва 24. Обстоятельства аварии выясняются.
На северо-востоке российской столицы произошло серьезное ДТП. В СМИ пишут, что машина скорой помощи столкнулась с другим транспортным средством.
В результате случившегося пострадал человек, передает Москва 24. Обстоятельства аварии выясняются.
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