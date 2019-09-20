Вылетевший из Уфы самолет совершил экстренную посадку из-за технической неполадки

Самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из Уфы в Бованенково, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неполадки. По предварительным данным, в кабине пилотов не наблюдалось роста давления, передает РИА Новости.
Посадка прошла в штатном режиме. В момент приземления на борту лайнера находились 109 пассажиров. Пострадавших в результате экстренной посадки нет. На месте происшествия работают правоохранители, сообщает ToDayNews Ufa.
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