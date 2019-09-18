На юге Москвы ребенок сломал позвоночник во время квеста

Маленький ребенок получил травму позвоночника во время квеста в игровом центре на Варшавском шоссе в Москве. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, сообщает ТАСС.
Согласно предварительной информации, школьник пытался забраться по канату, однако крепления не выдержали, и ребенок упал на бетонный пол. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом трех позвонков и ушиб двух позвонков, передает РЕН ТВ.
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